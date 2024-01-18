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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث تنمية الثروة السمكية مع مدير جهاز حماية البحيرات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التى تشهدها بحيرة البرلس.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات القومية، والمهندس محمد خضر زيدان، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للثرة السمكية بكفر الشيخ، والدكتور أحمد سنى الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة الثروة السمكية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تمت مناقشة أعمال إزالة التعديات والتطهير والتكريك ببحيرة البرلس، فضلاً عن بحث عدد من ملفات تنمية الثروة السمكية وأعمال التطوير التى تشهدها بحيرة البرلس، للمساهمة فى زيادة الإنتاج السمكى بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة وضع رؤية إستراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وفائض للتصدير، وتوفير فرص عمل، في ظل إطلاق الدولة لعدد من مشروعات الثروة السمكية العملاقة ومنها مشروع المدينة السمكية الصناعية بغليون بمحافظة كفرالشيخ.

وفى نهاية اللقاء تبادل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الدروع التذكارية للمحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

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