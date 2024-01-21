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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب المنتخب السعودى يثير الجدل بشأن نجم الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشف سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق بأن جوزيه مورينيو يقترب بقوة من تدريب نادي الشباب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي يخطط لبعض الصفقات الهامة ومن بينها أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك.

وقال العويران خلال تصريحات تليفزيونية : "مورينيو سيقود الشباب خلال الفترة المقبلة بسبب المشروع الكبير وزيزو يقترب من الانتقال والتواجد معه وكذلك تريزيجيه أتمنى انضمامه هذا لاعب أحبه جدًا وأحب لعبه ونحن نحتاج انضمام اللاعبين المصريين للدوري السعودي هم يضيفون للكرة السعودية".

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان امس السبت، في الدور نصف النهائي من البطولة الودية بالإمارات.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أم صلال القطري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية. 
 

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