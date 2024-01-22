استكشاف أعماق مدينة مرسى علم .. رحلة إلى عوالم البحر | شاهد

تتميز مدينة مرسى علم بمجموعة من أبرز مواقع الغوص التي تجذب العديد من عشاق هذه الرياضة البحرية من مختلف دول العالم.

تنوعت هذه المواقع بين مناطق الفنستون المعروفة بـ "بيت القرش" وجزر الأخوين صمداى، المشهورة بـ "بيت الدلافين"، وصولاً إلى بحيرة النيزك التي تُعد واحدة من الجواهر الطبيعية في المنطقة.

منطقة الفنستون : بيت القرش

تعد شعاب الفنستون، المعروفة أيضا ببيت القرش، واحدة من أهم مناطق الغوص في المنطقة. تقع على بعد حوالي 22 كيلومترًا شمالًا من سواحل مرسى علم، وتتميز بوفرة من الحياة البحرية، بما في ذلك أسماك القرش وأكثر من 370 نوعًا من الأسماك. تحتاج هذه المنطقة إلى خبرة غوص متقدمة، نظرًا لتحدياتها البيئية، ولذا يُنصح بها للمحترفين فقط.

جزر الأخوين صمداى: بيت الدلافين

تقع جزر الأخوين صمداى على بُعد 70 كيلومترًا من سواحل القصير، وتُعرف أيضًا ببيت الدلافين. تتميز هذه المنطقة بجمالها الساحر وتنوع الحياة البحرية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الغوص. يجتمع هنا عشاق البيئة البحرية بحثًا عن تجربة فريدة تجمع بين جمال الشعب المرجانية ولقاءات مثيرة مع الدلافين.

بحيرة النيزك: روعة في عمق البحر

تُعتبر بحيرة النيزك، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات جنوب مرسى علم، واحدة من المواقع المميزة للغوص. تتميز البحيرة بصفاء مياهها وعمقها المتوسط، مما يجعلها مكانًا آمنًا للغوص طوال العام. تتميز بحيرة النيزك بدفء مياهها في الشتاء، وتظهر كميزة إضافية لعشاق الغوص الباحثين عن تجربة فريدة.

الجاذبية السياحية والتأثير الاقتصادي

تستقطب مناطق الغوص في مرسى علم آلاف الزوار يوميًا من جميع أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز السياحة البيئية. يتوجه المصريون والسياح الأجانب إلى هذه المناطق لاستكشاف جمال الحياة البحرية والشعاب المرجانية. يعد هذا الجذب السياحي مصدرًا هامًا للدخل الاقتصادي في مصر، مما يعكس التنوع والثراء الطبيعي للمنطقة.

مفارقات جميلة: حكايات بحيرة النيزك

تُضفي بحيرة النيزك سحرًا خاصًا على مرسى علم، حيث يتداول أهل المدينة قصة انفصالها عن البحر بسبب سقوط مركبة فضائية في عام 1959. تشكل البحيرة جزرًا منفصلة، بما في ذلك بحيرة بئر النجمة وبحيرة رأس بناس الصغيرة، مما يضيف عنصرًا غامضًا وجماليًا إلى هذا الوجه البحري الفريد.

باختصار، تعتبر مرسى علم وجهة استثنائية لعشاق الغوص، حيث يمكنهم استكشاف عوالم الجمال البحري والتنوع البيئي الفريد، مما يجعلها واحدة من أبرز المواقع السياحية في مصر.