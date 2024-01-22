عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكشاف أعماق مدينة مرسى علم .. رحلة إلى عوالم البحر | شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تتميز مدينة مرسى علم بمجموعة من أبرز مواقع الغوص التي تجذب العديد من عشاق هذه الرياضة البحرية من مختلف دول العالم. 

تنوعت هذه المواقع بين مناطق الفنستون المعروفة بـ "بيت القرش" وجزر الأخوين صمداى، المشهورة بـ "بيت الدلافين"، وصولاً إلى بحيرة النيزك التي تُعد واحدة من الجواهر الطبيعية في المنطقة.

منطقة الفنستون : بيت القرش

تعد شعاب الفنستون، المعروفة أيضا ببيت القرش، واحدة من أهم مناطق الغوص في المنطقة. تقع على بعد حوالي 22 كيلومترًا شمالًا من سواحل مرسى علم، وتتميز بوفرة من الحياة البحرية، بما في ذلك أسماك القرش وأكثر من 370 نوعًا من الأسماك. تحتاج هذه المنطقة إلى خبرة غوص متقدمة، نظرًا لتحدياتها البيئية، ولذا يُنصح بها للمحترفين فقط.

جزر الأخوين صمداى: بيت الدلافين

 

تقع جزر الأخوين صمداى على بُعد 70 كيلومترًا من سواحل القصير، وتُعرف أيضًا ببيت الدلافين. تتميز هذه المنطقة بجمالها الساحر وتنوع الحياة البحرية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الغوص. يجتمع هنا عشاق البيئة البحرية بحثًا عن تجربة فريدة تجمع بين جمال الشعب المرجانية ولقاءات مثيرة مع الدلافين.

بحيرة النيزك: روعة في عمق البحر

 

تُعتبر بحيرة النيزك، الواقعة على بُعد 8 كيلومترات جنوب مرسى علم، واحدة من المواقع المميزة للغوص. تتميز البحيرة بصفاء مياهها وعمقها المتوسط، مما يجعلها مكانًا آمنًا للغوص طوال العام. تتميز بحيرة النيزك بدفء مياهها في الشتاء، وتظهر كميزة إضافية لعشاق الغوص الباحثين عن تجربة فريدة.

الجاذبية السياحية والتأثير الاقتصادي

 

تستقطب مناطق الغوص في مرسى علم آلاف الزوار يوميًا من جميع أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز السياحة البيئية. يتوجه المصريون والسياح الأجانب إلى هذه المناطق لاستكشاف جمال الحياة البحرية والشعاب المرجانية. يعد هذا الجذب السياحي مصدرًا هامًا للدخل الاقتصادي في مصر، مما يعكس التنوع والثراء الطبيعي للمنطقة.

 

مفارقات جميلة: حكايات بحيرة النيزك

 

تُضفي بحيرة النيزك سحرًا خاصًا على مرسى علم، حيث يتداول أهل المدينة قصة انفصالها عن البحر بسبب سقوط مركبة فضائية في عام 1959. تشكل البحيرة جزرًا منفصلة، بما في ذلك بحيرة بئر النجمة وبحيرة رأس بناس الصغيرة، مما يضيف عنصرًا غامضًا وجماليًا إلى هذا الوجه البحري الفريد.

 

باختصار، تعتبر مرسى علم وجهة استثنائية لعشاق الغوص، حيث يمكنهم استكشاف عوالم الجمال البحري والتنوع البيئي الفريد، مما يجعلها واحدة من أبرز المواقع السياحية في مصر.

سواحل مرسى علم جنوب مرسى علم بحيرة النيزك بيت القرش الطبيعية الشعب المرجانية البيئة البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

موضوعات متعلقة

إطلاق فعاليات «البدء في خطة أندية السكان» بمراكز شباب البحر الأحمر

انطلاق أولى فعاليات برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» بمركز شباب سفاجا

9052 طالبا يؤدون امتحانات الدراسات والهندسة في الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

إطلاق مبادرة "شتاء دافئ" للدعم الاجتماعي في مدينة القصير

رئيس مدينة الغردقة يوجه بإنهاء المشروعات المقرر افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي

رئيس مدينة رأس غارب يتابع تطوير ورفع كفاءة طرق المدينة

البحر الأحمر .. دورة تدريبية لفنيي معامل الإدارات الصحية

رحلة استكشاف أعماق الجمال والتحدي في البحر الأحمر.. مغامرات الغوص بمواقع الأخوين

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: هدف إسرائيل الأساسي هو تهجير شعبنا

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

رسميا.. بدء إجازة نصف العام في الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية بهذا الموعد

مندوب فلسطين: العدوان الواقع على غزة قد تكون الحرب الأخيرة

بأمر كلوب| مدير فني جديد في طريقه لتدريب ليفربول .. ما القصة؟

مندوب مصر بالجامعة العربية: حجج إسرائيل بشأن التهجير القهري لا تقنع طفلًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

فيديو

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ