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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع رجل وإصابة زوجتة بالشرقية

صدى البلد

لقي شخص مصرعه فيما أصيبت زوجته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح يفيد استقبال "احمد ا ا" 30 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استقبلت المستشفى "اية عوص ع" 24 سنة مقيمه العزيزية مصابة بهبوط حاد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

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وبالانتقال والفحص تبينت اصابتهما خنقاً وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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