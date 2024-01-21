عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشقاء في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالشرقية.. أسماء

صدى البلد

لقي شقيقين مصرعهما فيما أصيب شقيقهم الثالث باضطراب بدرجات الوعي إثر  وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل بطريق كفر صقر أمام كوبري مضرب الأرز وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى كفر صقر فيما تم نقل المصاب الي مستشفي كفر صقر وتحويله الي مستشفي الاحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير  محضر بالواقعة.

فيما تلقت الاجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر بإستقبال كلا من "احمد ا طه" وشقيقة "محمد" مقيمين كفر السويركي "جثث هامدة" وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم استقبال "حسام ا ط" 18 سنة مصاب باضطراب بدرجة الوعي وتم تحويلة الي مستشفي الأحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

مصرع وإصابة شخصين أطاحت بهما سيارة في الشرقية

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حاث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل بطريق كفر صقر امام كوبري مضرب الارز وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى كفر صقر فيما تم نقل المصاب الي مستشفي كفر صقر وتحويله الي مستشفي الاحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير  محضر بالواقعة.

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالشرقية الأجهزة الامنية النيابة العامة تحرير محضر في الشرقية مشرحة المستشفى مستشفى الاحرار مصرع واصابة شخصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

موضوعات متعلقة

منتجو أيادي مصر بالشرقية يشاركون في معرض الحرف اليدوية بأسوان

ضبط 6000 لتر مواد بترولية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

مصرع وإصابة شخصين أطاحت بهما سيارة في الشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ قوافل دعوية كبرى بمساجد كفر صقر

ضبط 5 أطنان أرز غير مدون عليها السعر داخل شركة تعبئة بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية بقرية السنيطة بفاقوس

ضبط 256 عبوة زيت تمويني مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالزقازيق

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات موديل 2024 بالسعر الرسمي

شروط وكيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

بسبب سكان غزة.. 130 ضابطا إسرائيليا يوجهون رسالة لحكومة الاحتلال ورئيس الأركان

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة لتتويجه بذهبية كأس العالم

مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: توترات بين بايدن ونتنياهو بسبب حل الدولتين

بعد زيادة سعر الرغيف السياحي|هل سيتم رفع ثمن العيش المدعم.. شعبة المخابز تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بحفل joy awards

إطلالات لـ شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل |شاهد

"بحبك".. صور رومانسية لـ منى زكي وأحمد حلمي |شاهد

خطأ فادح في فستان إنجي علي يعرضها للانتقاد| شاهد

فيديو

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ