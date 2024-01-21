مصرع وإصابة 3 أشقاء في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالشرقية.. أسماء

لقي شقيقين مصرعهما فيما أصيب شقيقهم الثالث باضطراب بدرجات الوعي إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل بطريق كفر صقر أمام كوبري مضرب الأرز وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى كفر صقر فيما تم نقل المصاب الي مستشفي كفر صقر وتحويله الي مستشفي الاحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الاجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر بإستقبال كلا من "احمد ا طه" وشقيقة "محمد" مقيمين كفر السويركي "جثث هامدة" وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم استقبال "حسام ا ط" 18 سنة مصاب باضطراب بدرجة الوعي وتم تحويلة الي مستشفي الأحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حاث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل بطريق كفر صقر امام كوبري مضرب الارز وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى كفر صقر فيما تم نقل المصاب الي مستشفي كفر صقر وتحويله الي مستشفي الاحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.