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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة شخصين أطاحت بهما سيارة في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب أخر بإشتباة كسر بالجمجمة والذراع الأيمن إثر إصطدام سيارة ملاكي بهم أثناء عبورهم الطريق بعد المركز الطبي أمام كوبري المسنقبل وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الشروق وتم نقل المصاب الي مستشفي جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي يفيد إستقبال "كريم س ع" 39 سمة مقيم امبابة مصاب بإشتباة كسر بالجمجة والذراع الايمن وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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استقبل مستشفي الشروق "فرغلي ا ع" 54 سنة "جثة هامدة"وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إصطدام سيارة ملاكي بهم أثناء عبورهم الطريق بعد المركز الطبي أمام كوبري المسنقبل وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الشروق وتم نقل المصاب الي مستشفي جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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