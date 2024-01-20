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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5 أطنان أرز غير مدون عليها السعر داخل شركة تعبئة بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

اكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وبرفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية ومشاركة قطاع وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية ببلبيس لفحص شكاوى المواطنين والتفتيش على شركة تعبئة مواد غذائية بناحية بساتين الإسماعيلية بالمنطقة الصناعية وقد تم ضبط كمية من الأرز الأبيض قدرها 200 شيكارة زنة الشيكارة الواحده 25 كجم باجمالي 5 طن ارز معدة للبيع غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وكذا عدم احتفاظه بالفواتير البيعيه الضريبية بالمخالفة للقرار الوزاري 110 لسنة 2023 وكذا القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 وتم التحفظ على المضبوطات بموجب الاقرار اللازم ضد صاحب الشركة وتم تحرير المحضر رقم 1155 لسنة 2024 جنح مركز بلبيس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية الطب البيطري تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تكثيف الحملات التفتيشية حملات مكبرة لإزالة التعديات شكاوى المواطنين

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