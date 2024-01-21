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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية وتواجه العديد من التحديات

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قال الصحفي بلال الدوي، إن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الأشهر الأخيرة من كل الجهات وعلينا أن نواجهها جميعًا.

أكد الدوي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا نعاني اقتصاديًا وكذلك العالم كله وليس مصر فقط، لكن مصر تأثرت بما يحدث في باب المندب، ونتأثر بكلام الناس التي تهيل التراب على كل إنجازات الدولة.

تابع أن بعض هؤلاء الأشخاص ومن يقودهم قالوا إن مصر لم تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية ولكن نقول لهم إن الدول الغربية نفسها أشادت بما تقوم به مصر للقضية الفلسطينية.

أوضح أن ما تعرضت له مصر في 2011 و2012 لو تعرضت له دول كبرى لهدمت، وتعد من أسوأ الأيام التي عاشتها مصر.

مصر قضية الفلسطينية بلال الدوي باب المندب لبني عسل

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