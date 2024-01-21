أستاذ تاريخ: محمد علي حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن محمد علي باشا ليس مصريا في الأصل، ولكنه جاء مصر، ودخوله للحكم في مصر جاء نتيجة ثورة المصريين على الحاكم العثماني والمماليك نتيجة فرض الضرائب الجائرة، وبالتالي هم رغبوا في وجود حاكم قوي وعادل يستطيع أن يحكم مصر ويحدث حالة استقرار.

أضاف "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن المصريين أتوا بمحمد علي وأخبروه بأنه حاكم عليهم، بشرط عدم فرض ضرائم جائرة إلا بمشورة علماء الأزهر، الذين هم قادة شعبيون في هذا الوقت.

العثمانيين

أوضح أن محمد علي جاء في إطار مفهوم الدولة المركزية، نظرا لأن كانت هناك قبله صراعات ما بين العثمانيين والمماليك والبدو والإنجليز والفرنساويين، وبالتالي رغب المصري في وجود دولة مستقرة وعدل.

ولفت إلى أن محمد علي استطاع أن ينشئ الدولة الحديثة، خاصة أنه حاكم مستدعى من المصريين، لدرجة أن السلطان العثماني اعترض على توليه الحكم في مصر، لكنه في النهاية وافق على مضد.