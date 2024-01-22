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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مزق من الدرجة الأولى .. إعلامي يكشف تطورات في إصابة محمد صلاح

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، تفاصيل جديدة في إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “ما علمته أن الفحوصات الطبية اللي عملها محمد صلاح بعد مباراة غانا أكدت أن اللاعب عنده مزق من الدرجة الأولى.. ليفربول لما شافوا التقارير قالوا طبيًا ميلحقش النهائي أصلاً!! اتحاد الكرة أخطأ بعدم الإعلان عن كل التفاصيل بشفافية كاملة من البداية”. 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم أفريقيا 2023.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

 

 

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