انزلاق أرضي يتسبب في مصرع العشرات بالصين.. وتحرك عاجل من السلطات |فيديو

أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين اليوم، الاثنين، إلى مصرع 47 شخصا دفنا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وقع الانزلاق عند الساعة 5.51 صباحا في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية.

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

واستجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها الثلوج.

وذكرت وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.