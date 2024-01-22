ديسانتيس ينسحب من الترشح لرئاسة أمريكا باقتباس مزيف لـ تشرشل | تفاصيل

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، انسحابه من الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري لعام 2024، بمنشور على الإنترنت يضم اقتباسًا نسبه إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، جاء في الاقتباس "النصر ليس نهائيًا، الهزيمة ليست قاتلة أبدًا، إن الشجاعة في الاستمرار هي التي تهم".

وأضاف الموقع أنه لا يوجد دليل على أن زعيم الحرب العالمية الثانية قال هذا على الإطلاق، وفقًا لجمعية تشرشل الدولية، ومحقق الاقتباسات عبر الإنترنت للباحث جارسون أوتول، ومؤرخ تشرشل "ريتشارد لانجوورث"- وجميعهم قاموا بفحص الاقتباس المنسوب بشكل خاطئ إلى الزعيم البريطاني على نطاق واسع.

وقالت جمعية تشرشل بعد نفي الاقتباس: "نحن نبني هذا على بحث دقيق في مجموعة من 50 مليون كلمة كتبها تشرشل، بما في ذلك جميع كتبه ومقالاته وخطبه وأبحاثه".

وذكر "أكسيوس" أن تشرشل ولينكولن وألبرت أينشتاين ومارك توين هم من بين المشاهير الذين غالبًا ما يتم اقتباس كلماتهم بشكل خاطئ في الخطب والمنشورات عبر الإنترنت، كما قال الباحث جيرالد كريجوفر في مقال له يناقش اكتشافه أكثر من 500 اقتباس كاذب منسوب بشكل خاطئ إلى الشخصيات وجهوده للتحقق من أصولها.

ولم يرد ممثلو ديسانتيس على الفور على طلب التعليق.