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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجراء قرعة علنية تكميلية للمتقدمين لحجز وحدات بسكن مصر بمدينة غرب قنا

صدى البلد


 


أجرى جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بالقاعة الرئيسية بمقر الجهاز، أعمال القرعة العلنية اليدوية التكميلية للمواطنين المتقدمين لحجز 75 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة - المشرف على مدينة غرب قنا، أن مساحة الوحدات التي تم إجراء القرعة التكميلية عليها تراوحت من ( ١٠٦م٢ : ١١٨م٢ )، وذلك فى إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم  لجميع شرائح المصريين، حيث سبق الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا ضمن الإتاحة الدائمة للوحدات الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.

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وأشار المهندس أيمن رشاد، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، وقد حضر مراسم القرعة وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الجهات المختصة، وتم اتخاذ الخطوات المتبعة لإجراء عملية القرعة العلنية.

وعقب إنهاء إجراءات القرعة، تقدم رئيس الجهاز بالتهنئة للمواطنين الفائزين بالقرعة العلنية للوحدات، متمنياً لهم إقامة موفقة بالتجمع العمراني الجديد " غرب قنا ".

وكان المهندس أيمن رشاد، قد تفقد معدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "بمساحة ٩٠ مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 23 عمارة سكنية بها 552 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ ٨٨٪ ، وكذلك 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة ٧٥ مترا للوحدة نموذج ٢ غرفة وصالة بنسبة تنفيذ ٦٥٪ .

وشدد رئيس جهاز قنا الجديدة، على مسئولي الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ ومراعاة المواصفات القياسية.


 

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