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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين ببرنامج خدمات الصرف الصحي بالصعيد

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فعالية تدشين بدء تنفيذ أعمال البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات بعض المهندسين ومتخصصي العقود والمشتريات من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد المشاركين ببرنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر " محافظة الأقصر " (IRSUE_Luxor_RBF)، والمُمول من بنك التنمية الإفريقي، وذلك بالتعاون بين الوزارة، وبنك التنمية الأفريقي والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 يأتي ذلك في إطار توقيع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقية تنفيذ جزء من البرنامج التدريبي للمهندسين ومتخصصي العقود والمشتريات ببرنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "محافظة الأقصر" (IRSUE_Luxor_RBF) .

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شارك في  فعالية بدء تدشين البرنامج، الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسيد/ عبد الرحماني دياو، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، والدكتور سامر عز الدين، أستاذ هندسة الإنشاءات بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسام قباني، مدير تنفيذي بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة  (PMU)، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات ( بني سويف – قنا – الأقصر – أسوان )، ومجموعة من المتدربين.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الكلمة الافتتاحية لبدء فعاليات البرنامج التدريبي بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته لانطلاق البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى رفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر الشبابية العاملة في مجالات الإدارة والتخطيط والمراقبة المالية للمشروعات، وإدارة العقود والمشتريات بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (بني سويف – قنا – الأقصر – أسوان)، بغرض تحقيق الاستدامة والحفاظ على الأصول، وتنفيذ رؤية ومنهجية قطاع المرافق بالوزارة لتحسين النظم التشغيلية.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى مجهودات التنسيق بين الوزارة والجامعة الأمريكية وبنك التنمية الإفريقي، لسرعة بدء تنفيذ البرنامج التدريبي فور توقيع اتفاقية التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ أيام معدودة، مؤكداً أهمية الاستثمار في العامل البشري وتنفيذ مستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "محافظة الأقصر".

 ووجه الدكتور سيد إسماعيل، المتدربين بضرورة بذل الجهد لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، وتعظيم الاستفادة من النقاشات المفتوحة لتبادل الخبرات والتجارب لمختلف المواقف التي قد تواجه إتمام المهام بأفضل الطرق المناسبة والسليمة.

وخلال فعالية الافتتاح، ألقى الدكتور لطفي جعفر، كلمة استهلها بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى جاهزية الجامعة الأمريكية لاستقبال المتدربين من مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي، كما عرض نبذة مختصرة عن الموضوعات التي سيتم التطرق لها في البرنامج التدريبي والجدول الزمني لإتمام أعمال التدريب.

وألقي السيد/ عبد الرحماني دياو، كلمة عبر خلالها عن مدى سعادته لسرعة انطلاق البرنامج التدريبي بالتعاون بين وزارة الإسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكداً  ضرورة استمرار متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي، ومتابعة النتائج المستهدفة منه.

 كما أشاد المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، بالموقف التنفيذي لمستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الجاري تنفيذها بمحافظة الأقصر، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي توليه وزارة الإسكان ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، لنجاح تحقيق البرنامج لجميع مستهدفاته بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ومقاولي التنفيذ.

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