الوداد يضم مدافعا برازيليا لمدة شهر في كأس العالم للأندية

أعلن نادي الوداد، رسميا ضم اللاعب البرازيلي جويليرمي فيريرا، لمدة شهر واحد من أجل تدعيم صفوفه الفريق في كأس العالم للأندية.

وشاركت الصفحة الرسمية لنادي الوداد، تعاقد الفريق مع المدافع البرازيلي جويليرمي فيريرا، قادما من نادي فيلجيراس البرتغالي، بعقد إعارة لمدة شهر واحد مع إمكانية الشراء.

ويشارك الوداد في النسخة الجديدة من البطولة إلى جانب نخبة من الفرق القارية، أبرزها:

الأهلي المصري

الهلال السعودي

العين الإماراتي

ويستهل الوداد مشواره في البطولة يوم 18 يونيو، بمواجهة من العيار الثقيل أمام بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم يلاقي لاحقًا فريقي العين ويوفنتوس الإيطالي ضمن دور المجموعات.

وأبرم نادي الوداد الرياضي المغربي صفقة من العيار الثقيل، بضم النجم السوري المخضرم عمر السومة، وذلك لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

وجاء انضمام السومة بعد فسخ عقده مع نادي العروبة السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا، ما سهّل إتمام الصفقة دون مقابل مادي.