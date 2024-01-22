بسبب حراسة أرض.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالتجمع الأول

بسبب الخلاف علي حراسة أرض ، وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة من الخفراء بالتجمع الأول مما تسبب في اصابه خفير بطلق ناري و٢ أخرين ، وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح نارى ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها خفير خصوصى مصاب بطلق نارى بالقدم بأحد الأحياء السكنية تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفى مشاجرة تم ضبطهم وهم طرف أول "المصاب" وعاطلان بحوزتهما 2 عصا "شوم" - وطرف ثان 3 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية ، وإثنين منهم مصابان بكسور متفرقة بالجسم وبحوزتهم بندقية آلية وعدد من الطلقات بسبب خلافات بينهم حول خفره بمحل البلاغ تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب نتج عنها الإصابات وقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق أعيره نارية من السلاح النارى المضبوط محدثاً إصابة الأول .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.