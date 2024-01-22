عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الأمريكية بالقاهرة" أفضل جامعة خالية من التدخين في المنطقة العربية

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة أفضل جامعة خالية من التدخين

فازت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخراً بالمركز الأول في قائمة "جامعات بلا تدخين" في النسخة الأولى للجائزة العربية لمكافحة التدخين "مكين" التي نظمها الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية، وهي مؤسسة تعليمية وتدريبية مرموقة متخصصة في الدراسات والإصدارات العلمية والاستشارات والفعاليات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والتنمية المستدامة،يتم منح هذه الجائزة للجامعات التي لديها سياسات ومبادرات فعالة داخل الحرم الجامعي لخلق بيئات خالية من التدخين. 

عبر الدكتور حسام الدين حسن، مسؤول إدارة السلامة والجودة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن فخره بهذه الجائزة التي "تتوج الجهود الاستثنائية التي تبذلها جامعتنا والتزامها بتعزيز بيئة خالية من التبغ وتعزيز ثقافة الصحة والعافية بين طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين"، ويضيف أن الجائزة بمثابة شهادة على التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحسين الصحة العامة وتبرز ريادتها في مكافحة الآثار الضارة للتدخين وتجعلها مثالاً قويًا تحتذي به الجامعات الإقليمية الأخرى في إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية مجتمعاتها.

قام الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية بوضع معايير متعددة لتحديد الفائز المستحق، بما في ذلك فعالية سياسات منع التدخين، ودقة التنفيذ والإنفاذ، ونطاق حملات التوعية والبرامج التعليمية، والمشاركة النشطة لمجتمع الجامعة والأثر الإيجابي العام على صحة وعافية الأفراد في الحرم الجامعي. وأوضح  أن الأداء المتميز للجامعة في هذه المجالات لعب دوراً حاسماً في تأمين مكانتها كحاصلة على جائزة أفضل جامعة خالية من التدخين في المنطقة. وأضاف أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة كانت تتنافس مع جامعات إقليمية أخرى، لكنها برزت كفائزة بسبب إنجازها المتميز في التنفيذ الناجح لسياسات منع التدخين وتعزيز ثقافة الحرم الجامعي التي تعطي الأولوية لصحة مجتمعها.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم المؤتمر السنوي 28 لتدريس اللغة الإنجليزية NileTESOL

وصرح بأن العرض الذي قدمته الجامعة على القائمين على المسابقة شمل مجموعة السياسات والتدابير المتعلقة بمنع التدخين التي تم تنفيذها في الحرم الجامعي، "فقد أوضحنا الأثر الإيجابي لهذه التدابير مثل تحسين نوعية الهواء داخل الحرم، وتقليل المخاطر الصحية، وزيادة الوعي بمخاطر التدخين". كما سلط حسن الضوء على الجهود المشتركة التي يبذلها أعضاء مجتمع الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وإدارة، في تنفيذ والحفاظ على بيئة خالية من التدخين.

جدير بالذكر أنه في عام 2018، أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مبادرة "حرم خالي من التدخين" لخلق بيئة خالية تمامًا من التدخين في حرمي الجامعة بالقاهرة الجديدة والتحرير. وفي هذا الصدد، تم إنشاء مناطق مخصصة للتدخين حول و/أو داخل مواقف السيارات، مما يحد بشكل فعال من التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي. بالإضافة إلى ذلك، شملت المبادرة إنشاء عيادة متخصصة لمساعدة أعضاء مجتمع الجامعة في الإقلاع عن التدخين. قامت العيادة بتوجيه الإرشاد وإعطاء االعلاج لأفراد مجتمع الجامعة الراغبين في الإقلاع عن التدخين كما قامت بتنظيم ورش عمل وجلسات لرفع مستوى الوعي حول الآثار الضارة للتدخين. ولتعزيز هذه الجهود، تم أيضاً تشكيل اللجنة الاستشارية للصحة بالجامعة التي قدمت برامج اللياقة البدنية، والنصائح الغذائية، والإرشادات حول تحسين عادات النوم، كما تعاونت بشكل وثيق مع العيادة لنشر المعلومات وتشجيع الأفراد على الامتناع عن التدخين واتباع أسلوب حياة خالٍ من التدخين.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفوز بالمركز الأول كأفضل جامعة خالية من التدخين في المنطقة العربية
الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة جامعات بلا تدخين النسخة الأولى للجائزة العربية لمكافحة التدخين مكين الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية التبغ الآثار الضارة للتدخين العامة وتبرز ريادتها في مكافحة الآثار الضارة للتدخين وتجعلها مثالا قوي ا تحتذي به الجامعات التدخين منع التدخين سياسات منع التدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

ترشيحاتنا

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على خانيونس

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر

الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس

إيران لـ نتنياهو: تخلّص من وحلك قبل تهديدنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ