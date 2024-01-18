الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم المؤتمر السنوي 28 لتدريس اللغة الإنجليزية NileTESOL

تستضيف كلية التعليم المستمر ومجلس NileTESOL المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لتدريس اللغة الانجليزية لغير الناطقين بها بعنوان، " "إشراك وتمكين الدارسين والمعلمين: الأساليب والاستراتيجيات والأدوات"."

ويضم المؤتمر جلسات عامة وورش عمل وحلقات نقاش وندوات وجلسة ملصقات. تركز مناقشات وفعاليات المؤتمر على عدة موضوعات منها تدريب المعلمين، والتحفيز، والتطوير المهني، وإدارة البرامج، وتقنيات التعلم، والتعلم التعاوني، وتطوير البحوث والتقييم.

وتناقش الجلسات العامة الاستدامة في فصول تدريس اللغة الإنجليزية، ومستقبل اللغة الإنجليزية، ومستقبل التكنولوجيا في التدريس، وفن الحكاية وإشعال الخيال؛ وكيف أن الفصل الدراسي الذي يكون محوره الطالب يفيد الدارسين والمعلمين.

وتشمل الجلسات الأخرى موضوعات تركز على تمكين الطلاب في التقييم، والذكاء العاطفي كلاعب رئيسي في المشهد التعليمي، والذكاء الاصطناعي كأداة قوية للمعلمين والباحثين، وتمكين المعلمين بأدوات الذكاء الاصطناعي، ولتحديات والفرص في التعلم عبر الإنترنت، وإيجابيات وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، وإشراك وتمكين الدارسين المراهقين من خلال الدراما، وتقييم المناهج المصرية الإنجليزية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.

والمتحدثون في الجلسة العامة هم مايكل كونولي، مدير برامج اللغة الإنجليزية بالمجلس الثقافي البريطاني بلندن، وصوفيا هوثورن، محررة التكليف في York Press Ltd.، وأليكس وارين، مدرب المعلمين المدربين في DELTA، وتيريزا نورث، زميلة اللغة الإنجليزية في القاهرة في برنامج زمالة اللغة الإنجليزية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية؛ والدكتورة غادة الشيمي، عميد دراسات البكالوريوس وأكاديمية التعليم الليبرالي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.