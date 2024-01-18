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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إزالة العوائق النفسية بشأن الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي ندوة بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان " تصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة العوائق النفسية حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي" بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة بهية ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولى عميدة كلية الاداب وإشراف ا.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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حضر الندوة الدكتورة سحر على المدير التنفيذي لمؤسسة فاهم للدعم النفسي، الدكتورة نهلة ناجى رئيس مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس  ، الدكتورة صفاء على أخصائى جراحة عامة ومحاضر توعية بمستشفى بهية.

تأتى هذه الندوة فى إطار حملة توعوية و مبادرة مشتركة بين كلية الآداب ومؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة بهية، بهدف زيادة الوعي وتوفير المعلومات الصحيحة حول الكشف المبكر والعلاجات المتاحة لسرطان الثدي ، والذي يعتبر من الأمراض الشائعة في الوقت الحالي، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على نوعية حياة المرأة المصابة وأفراد أسرتها. ومع ذلك ، فإن المعلومات المغلوطة والعوائق النفسية قد تمنع بعض النساء من البحث عن رعاية طبية مبكرة وعلاج فعال.

وتعد الحملة القائمة حاليًا أحدى الجهود الرامية إلى تغيير هذه الواقعة السلبية ، حيث تعمل الحملة على توفير الدعم النفسي والمعرفي للنساء المصابات بسرطان الثدي وأسرهن بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرض والعلاج ، ويتم تقديم هذا الدعم من خلال الانتقال من العلاج الجسدي إلى الجوانب النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تكون ضرورية للشفاء وتحسين نوعية الحياة.

وتلعب كلية الآداب دورًا مهمًا في هذه الحملة من خلال توفير الخبرات العلمية والبحثية والمنشآت اللازمة لتنظيم مثل هذه الفعاليات الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، تشارك كبار الأكاديميين في الحملة من خلال تقديم النصح والإرشاد للمشاركين والمساعدة في نشر الوعي وتقديم المعلومات الضرورية.

من الجدير بالذكر أن هذه الحملة هي جزء من الجهود المستمرة للقضاء على سرطان الثدي وتحسين الرعاية الصحية للمرأة. 

وفي ضوء هذه الجهود ، يعد العمل المشترك بين الجامعة والمؤسسات الأخرى مثالًا للشراكة القائمة على الخبرات المشتركة من أجل مبادرات المجتمع وسلامة الأفراد فيه.

من المتوقع أن تفاعل ومشاركة هذه الحملة تساعد في تغيير النظرة العامة تجاه سرطان الثدي وتحقيق تحسينات في مستوى العناية بهذا المرض القاتل. يأمل القائمون على الحملة أن تستمر المبادرات المشتركة في توفير الدعم للمرضى وأسرهم وتوفير المعلومات الضرورية للمجتمع بأكمله.

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كلية الاداب جامعة عين شمس تصحيح المفاهيم الخاطئة إزالة العوائق النفسية مؤسسة بهية Jobs Education

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