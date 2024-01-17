«الرضا الوظيفي وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية».. رسالة ماجستير بتجارة السادات|صور

ناقش اليوم الأربعاء رسالة الماجستير في العلوم التجارية تخصص إدارة الأعمال والمقدمة من الباحث محمد على احمد عمارة، مدير حسابات المديرية المالية بالمنوفية بوزارة المالية، تحت إشراف الدكتور وجيه عبد الستار نافع، أستاذ إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة مدينة السادات.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور حسنين السيد طه، أستاذ إدارة الموارد البشرية وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة مدينة السادات ورئيسا، والدكتور وجيه عبد الستار نافع، أستاذ إدارة الموارد البشرية ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة مدينة السادات مشرفا وعضوا، والدكتور أحمد هريدى محمد سيد، رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية وعضواً .



وذلك بحضور وكيل وزارة المالية بالمنوفية، وعدد كبير من السادة ممثلي وزارة المالية، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، ولفيف من السادة العاملين بجامعة مدينة السادات، ولفيف من الباحثين وذلك لأهمية موضوع المناقشة.

عنوان الرسالة "دور الرضا الوظيفي كمتغير وسيط بين تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والالتزام التنظيمي دراسة تطبيقية على وزارة المالية .



تناولت الرسالة وأوصت بضرورة التحول من المراجعة الورقية إلى المراجعة الإلكترونية والتى تمثل عبئا على السادة ممثلى وزارة المالية والعاملين بالجهات الإدارية بالإضافة إلى تعزيز الإلتزام التنظيمى لدى ممثلى وزارة المالية من خلال إشراكهم بالقرارات التى تؤثر على حياتهم المهنية والاجتماعية .



أشادت لجنة المناقشة والحكم بموضوع الرسالة الذى له جانب كبير من الأهمية وأثر واضح على قطاع الحسابات وممثلى وزارة المالية والعاملين بالقطاع الحكومى وقد أوصت لجنة المناقشة والحكم بضرورة العمل على طباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداول الرسالة بجامعات جمهورية مصر العربية .



وفى الختام تم تهنئة الباحث من قبل لجنة الحكم والمناقشة والسادة الحضور من العاملين بالجامعة والأسرة الكريمة والتقاط الصور التذكارية.

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