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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي لنظيره الصومالي عبرت عن إرادة الشعب المصري

الدكتور حسن هجرس،
الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، والأمين العام لمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، بقصر الاتحادية، والذي رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا.

 

وأكد"هجرس" فى تصريحات له، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت معبرة عن إرادة الشعب المصري، ودور مصر التاريخي فى حماية أشقائها والحفاظ على مقدراتهم من الطامعين، لافتا إلي أن الصومال دولة عربية شقيقة تجمعها مع مصر روابط واواصر تاريخية.

 

وشدد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي ، على أن مواقف مصر التاريخية فى مختلف القضايا والمشكلات والتحديات التي تواجهها الدول الشقيقة، نجحت فى استعادة ريادتها إقليميا ودوليا، وأكدت دورها الرائد والمحوري فى منطقتها.

 

ولفت "هجرس" إلي أن الشعب المصري بمختلف أطيافه يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة، داعما كل قراراتها التي تتعلق بحماية الأشقاء، والحفاظ على أراضيهم مستقلة مستقرة بعيدا عن النزاعات والصراعات، التي يمكن أن تتوسع رقعتها حال لم تتدخل مصر قلب العروبة النابض لوقفها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية الصومال الشقيقة قصر الاتحادية اثيوبيا أرض الصومال

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