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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركات مصرية توقع عقودا لتنفيذ 11 جسرا جديدا في مدينة درنة الليبية

صدى البلد

وقع كل من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، بحضور رئيس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد مع رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم" المصرية المهندس إبراهيم العرجاني ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الوزير هاني ضاحي، عقودا كبرى في مجال الإنشاء والإعمار والتي تشمل إنشاء عدد 6 جسور جديدة بمدينة درنة وهي جسر البحر وجسر وادي الناقة و جسر مسجد الصحابة وجسر الوادي 1 وجسر الوادي 2 وجسر الوادي 3.


أما في مدينة أجدابيا سيتم إنشاء جسرين وهم جسر وسط المدينة و جسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.


وفي مدينة بنغازي سيتم إنشاء 3 جسور جديدة وهي جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت.
 

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