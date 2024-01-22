وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يحذّر من حرب مدمرة لـ حزب الله ولبنان

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق للنار على الحدود مع لبنان حتى ضمان عودة السكان.

وخلال لقاء نظيره الفرنسي، حذر جالانت من أن الحرب في الشمال ستكون مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان.

وجاء ذلك خلال لقائه نظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو.

وفي وقت سابق، قال جالانت، على صعيد التوتر على الحدود مع لبنان، إنه "إذا ارتكب زعيم حزب الله حسن نصر الله خطأ يحيى السنوار، فستكون لذلك تأثيرات كبيرة على لبنان".

ويتصاعد التوتر في جنوب لبنان بين إسرائيل من جهة، وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وكان مكتب وزير الجيوش الفرنسي قد أعلن الأحد أن المحادثات ستتناول "الوضع في غزة والجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن رهائن ومفقودين فرنسيين وحماية المدنيين والدعم الإنساني الذي توفّره فرنسا". وأشار المكتب إلى أنه سيتم أيضا التطرّق إلى الجهود الرامية إلى تجنّب "تصعيد إقليمي خصوصا في لبنان والبحر الأحمر"، حيث يشن الحوثيون في اليمن هجمات ضد سفن.

و التقى نتنياهو اليوم ليكورنو في مكتبه بأورشليم. وطلب رئيس الوزراء من وزير الدفاع الفرنسي في مستهل اللقاء بأن ينقل للرئيس الفرنسي ماكرون شكره العميق على دوره في نقل الأدوية إلى المختطفين في غزة. وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل لا تزال تنتظر تلقي دليل على وصول الأدوية إلى وجهتها وأكد على أنه يجب متابعة تنفيذ التفاهمات في هذا الشأن.

وبحث الطرفان في اللقاء القضية اللبنانية بشكل موسع. وأكد رئيس الوزراء على أن ضرورة إبعاد إرهابيي حزب الله عن الحدود تشكل غاية وطنية بالنسبة لدولة إسرائيل, على أساس مبادئ قرار مجلس الأمن 1701. وقال رئيس الوزراء إنه يمكن تحقيق هذه الغاية من خلال سبل دبلوماسية أو سبل أخرى.

وهذه الزيارة هي الثانية لوزير الجيوش الفرنسي إلى إسرائيل منذ الحرب التي انطلقت شرارتها بهجوم شنّته حركة حماس على أراضي إسرائيل في السابع من أكتوبر.