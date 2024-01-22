18 مليار جنيه أرباح.. مؤشر البورصة يستقر أعلى 28 ألف نقطة بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 18مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 28050 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 34330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11945 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9255 نقطة.

