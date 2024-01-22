العاصفة إيشا.. رياح سرعتها 145 كم وأمطار غزيرة تجتاح أوروبا

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن العاصفة إيشا التي تجتاح دول أوروبا ، حيث تشهد أوروبا تغييرا جذريا في الطقس.

وأوضح التقرير أن العاصفة إيشا تسببت في تواجد رياح قوية وصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 145 كيلومترا في الساعة.

وتابع التقرير أن العاصفة إيشا تسببت في سقوط أمطار غزيرة، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشكل العاصفة تهديدا على حياة السكان.

واكمل التقرير أن العاصفة إيشا تسببت في قطع التيار الكهرباء في عدة مناطق ببريطانيا وتسببت في اقتلاع أشجار وحدوث فيضانات.

ولفت التقرير إلى أن العاصفة إيشا عطلت حركة النقل في عدة مناطق بأوروبا وتساقطت ثلوج كثيفة، كما أثرت على حركة الطيران في عدة دول أوروبية .