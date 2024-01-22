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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: لا يمكن وضع سعر عادل للدولار في ظل وجود أزمات عالمية

الدولار
الدولار

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الإقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، أن معظم المشاكل التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وعدد من دول العالم، كان الجهاز المصرفي والبنوك السبب في المشاكل التي حدثت، وبالتالي الجهاز المصرفي له أهمية كبيرة في إدارة الإقتصاد.

 

وقال عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، إن الدولة تعمل على عدد من الإجراءات لمواجهة إرتفاع الأسعار والتضخم، مؤكدا أنه ليس من تلك الحلول رفع سعر الفائدة.

 

 معدلات نمو جيدة

 أكد أستاذ الإقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق،أنه لا يمكن وضع سعر عادل الدولار، أمام الجنيه في ظل وجود أزمات عالمية، على الرغم من أن الإقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة.

البنك الدولي الاقتصاد العالمى الجهاز المصرفي الاقتصاد الدولار

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