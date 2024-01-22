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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار وزير التموين الأسبق: 80% اكتفاء ذاتيا من السكر .. ونستورد 80 ألف طن سنويا

السكر
السكر

أكد نادر نور الدين، استاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق،  أن الانتاج التجاري من السكر ينتج من البنجر والقصب، حيث إن البنجر في البلاد الباردة بينما القصب في البلدان الحارة، مشددًا على أن البنجر يتم زراعته في الدلتا ولا يصلح زراعته في صعيد مصر.

أوضح "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فدان القصب ينتج كمية سكر أكثر من فدانيين ونصف من البنجر، مؤكدًا أن القصب يستهلك مياه بشكل أكبر من بنجر السكر، وهناك 17 سلعة تنتج من قصب السكر، ومصر من أكبر مصدري الكحول الأبيض بفضل القصب، كما أن أغلب محلات الحلويات تعمل من خلال سكر الجلوكوز.

وتابع: البنجر ينتج عنه سكر فقط وكان يتم تصدير القشرة كأعلاف ولكن تم توقف هذا الشئ، مشددًا على أن قصب السكر تقدم لنا 17 صناعة أخرى ولابد من التركيز عليه، ولا مساس بمساحات قصب السكر في مصر ليتماشى مع نمط أهل الصعيد، والتوسع سيكون من أجل البنجر.
وأضاف: "نستورد ما يقارب 80 ألف طن كل عام.. اكتفاءنا الذاتي من السكر 80%".

صعيد مصر وزير التموين الانتاج التجاري البنجر القصب السكر السكر 80

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