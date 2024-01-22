دراسة: ارتباط المرض العقلي بارتفاع خطر الوفاة المبكرة بين المدخنين

وجد باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية أن الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب يرتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة بمقدار أربع إلى ست مرات بين المدخنين، مقارنة بغير المدخنين المصابين بنفس الاضطراب.

وتسلط هذه النتيجة، التي نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، الضوء على الحاجة إلى مزيد من التدابير الوقائية للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

ويُعرّف الاضطراب ثنائي القطب بأنه حالة صحية عقلية تشمل تقلبات مزاجية شديدة، بين الارتفاعات العاطفية (الهوس) والانخفاضات (الاكتئاب).

وتظهر هذه الدراسة أن المدخنين الذين يعانون من هذا الاضطراب يتعرضون لخطر ارتفاع مخاطر الوفاة المبكرة، مقارنة بغير المدخنين.

كما وجد الباحثون أيضا أن من بين الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب، أولئك الذين يدخنون وحصلوا على درجات أعلى في مسح الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للوفاة بمرتين مقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو لديهم درجات اكتئاب أقل.

ومن المثير للاهتمام، وفق الباحثين، أن الدراسة لم تجد أية صلة بين خطر الوفاة ومدة تناول المشاركين لأدوية الصحة العقلية.

كما تشير الدراسة إلى أن خطر الوفاة المبكرة لا يرتبط ارتباطا مباشرا بعلاج الاضطراب ثنائي القطب بل بالحالة نفسها ونمط الحياة المرتبط بها والعوامل الصحية.