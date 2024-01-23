"تعليم النواب" تكشف تفاصيل مقترح الثانوية العامة الجديدة.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مقترح نظام الثانوية العامة الجديدة، تقدمت به وزارة التربية والتعليم، وتم عرض الفكرة في الحوار الوطني، والدولة تهتم بمراعات رأي المجتمع المدني، وهناك رؤية سياسية ثاقبة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن الثانوية العامة تحولت لبعبع، ويجب العمل على هذا المقترح لوضع حلول ناجزة، والتشريع يستهدف المصلحة العامة لأبناء الأسر المصرية، والمجتمع عمومًا.

وأشارت إلى أنه تم إثارة عدد من المقترحات لنظام الثانوية العامة الجديدة، بينها إتاحة فرصة للطالب لدخول الاختبارات أكثر من مرة، ومجاراة النظام التعليمي الأجنبي ، وتغيير مراحل الثانوية العامة، مشددة على أن الطالب المصري مجتهد والاسر تبذل كل ما تملك خلال تلك المرحلة.