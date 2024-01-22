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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسكان النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر في مارس المقبل

صدى البلد

أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء سوف تصدر منتصف مارس المقبل.

 

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رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

 

وقال الفيومي في حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":"  من قطع شوطا في ملف التصالح سوف يستكمل عملية التصالح دون تسديد مبالغ إضافية ".

وأضاف:" من يحصل على التصالح وهو داخل الحيز العمراني يعتبر نموذج التصالح بمثابة ترخيص ويمكنه أن يقدم طلبا بالهدم أو التعلية أو إعادة البناء ".

وتابع الفيومي :" إذا كان المبنى المخالف داخل الحيز العمراني وصاحبه حصل على نموذج التصالح النهائي يعتبر المبنى مرخصا".

النواب التصالح مخالفات البناء الحيز العمراني اخبار التوك شو

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