إسكان النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر في مارس المقبل

أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء سوف تصدر منتصف مارس المقبل.

وقال الفيومي في حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" من قطع شوطا في ملف التصالح سوف يستكمل عملية التصالح دون تسديد مبالغ إضافية ".

وأضاف:" من يحصل على التصالح وهو داخل الحيز العمراني يعتبر نموذج التصالح بمثابة ترخيص ويمكنه أن يقدم طلبا بالهدم أو التعلية أو إعادة البناء ".

وتابع الفيومي :" إذا كان المبنى المخالف داخل الحيز العمراني وصاحبه حصل على نموذج التصالح النهائي يعتبر المبنى مرخصا".