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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إزالة المخالفة الأبرز.. 3 حالات للتصالح في مخالفات المحال العامة وفقا للقانون

المحال العامة
المحال العامة

تساءل عدد من المواطنين عن شروط وحالات التصالح في مخالفات المحال العامة، ونقدم من خلال هذا التقرير الاجابة عن هذا التساؤل من خلال بنود قانون المحال العامة  الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى:

 

 الأحوال الخاصة للتصالح في المخالفات

نصت المادة 25 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أنه لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:

1. إذا أزيلت أسباب المخالفة.
2. إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
3. إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.

على أن يكون التصالح في المخالفات مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذو الشأن ما يفيد سداد الغرامة. 

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