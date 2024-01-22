رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك لجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء بوزارة العدل لوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال “الفيومي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "اللجنة متفهمة لفلسفة القانون لغلق ملف التصالح في مخالفات البناء كي لا يكون هناك قانون آخر للتصالح".

وأضاف "إحنا عملنا قانون في 2019 لكنه لم يحقق الهدف بشكل كامل لأن من قام بالتصالح حوالي 4% من عدد المتقدمين للتصالح".

وتابع "العوار في قانون التصالح القديم كان في اللائحة التنفيذية"، مؤكدا "هنصدق المواطن في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد في كل الأوراق التي يقوم بتقديمها، ويقدم إقرارا بأن المستندات التي قدمها صحيحة".

وأكمل "وضعنا النصوص القاطعة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ويجب أن تكون اللائحة التنفيذية بسيطة كي يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة في هذا الملف".

ولفت إلى أنه "من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية قبل يوم 18 مارس المقبل".