المسلماني: رغم عدم استجابة الكيان الصهيوني إلا أن إشراقة الأمل لا تزال موجودة

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن إسرائيل لا تستجيب إلى دعوات ومطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ولا تستجيب لقرار الأمم المتحدة، ولا تستجيب لقرارات مجلس الأمن بدخول الإغاثات إلى الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة.

وأوضح "المسلماني" خلال برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، أن العدوان الإسرائيلي الآثم على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة الفلسطينيين في الضفة الغربية استمر لأكثر من 100 يوم، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت بطولة وصمود أمام العالم كله وسوف يتذكرها التاريخ.

وأشار "المسلماني" إلى أن رغم تعنت وعدم استجابة الكيان الصهيوني إلا أن أشراقة الأمل لا تزال موجودة بشكل كبير ليس فقط من القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا، حيث جاء قرار أنطونيو جوتيريس مسئول الأمم المتحدة بضم فلسطين إلى الأمم المتحدة، بينما أيضا للدعم والتأييد الشعب العربي للشعب الفلسطيني أما العدوان الإسرائيلي.

دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وأوضح "المسلماني" أن جنوب إفريقيا تقدمت بدعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فهناك العديد من الصفحات قدمتها جنوب افريقيا في دعوة تبين فيها ان جرائم اسرائيل تستحق المحاكمة والادانة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.