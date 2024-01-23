إيركايرو تعلن أسعار تشجيعية للرحلات الداخلية خلال عطلات منتصف العام

أعلنت شركة ايركايرو عن تشغيل رحلات طيران إضافية خلال عطلات منتصف العام ليصل تشغيلها الى حوالي 140 رحلة اسبوعية.

يأتي ذلك بهدف تسهيل السفر للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر إلى مختلف أنحاء البلاد.

ويتم عرض هذه الرحلات بأسعار تشجيعية تبدأ من 2300 جنيه للرحلة ذهاب وعودة، حيث أوضحت الشركة أن هذه الرحلات تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة للعملاء، وتوفير خيارات متنوعة من الرحلات لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأضافت الشركة أنها تسعى من خلال هذه الرحلات إلى المساهمة في دعم قطاع السياحة المصري وتعزيز حركة السفر بين مختلف أنحاء البلاد.