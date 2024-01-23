داليا مصطفى تخطف الأنظار بجامبسوت أسود

خطفت الفنانة داليا مصطفي، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث إطلالة.

وبدت داليا مصطفى بإطلالة ناعمة، مرتدية جامبسوت أسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة،وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة إنسيابية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه وأعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.



أحداث مسلسل علاقة مشروعة



وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكهحس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية،يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.