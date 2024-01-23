القبض على مروجي الأسلحة النارية في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية قيام (عامل وكهربائى – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص وإتخاذهما من دائرة قسم شرطة كرموز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (8 قطع سلاح نارى "فرد خرطوش").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.