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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: ننسق مع مصر ودول أوروبية لتسريع إجلاء الجرحى من غزة |تفاصيل

مصر وقطر
مصر وقطر

قالت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إنه تنسق مع مصر ودول أوروبية لتسريع إجلاء الجرحى من غزة.

وجاء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية القطرية، أن الدفعة التاسعة من جرحى غزة تم نقلها ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع أكثر من 500 شخص.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إنه بالتعاون مع فرنسا "نجحنا في ادخال نحو 11 طناً من المساعدات الطبية إلى غزة تشمل أدوية للرهائن الإسرائيليين في القطاع".

كما أكد أن جهود الوساطة مستمرة بين الطرفين في غزة؛ مضيفا: "نحن متفائلون".

وتضغط مصر والولايات المتحدة وقطر لدفع خطة شاملة من شأنها أن تنهي الحرب، وهي خطة "متدرجة" مدتها "90 يوماً"، تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب.

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