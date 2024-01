شاهد |الصور الأخيرة للأسطورة مايكل جاكسون قبل وفاته

شعر محبو مايكل جاكسون بالذهول من اللقطات التي التقطت لأسطورة البوب قبل ساعات قليلة من وفاته المأساوية في يونيو 2009.

في ذلك الوقت، كان نجم فرقة Jackson 5 يتدرب على جولته This Is It.

أظهرت اللقطات التي تم التقاطها في 24 يونيو 2009 أن مايكل جاكسون يبدو مرهقًا أثناء محاولته مواكبة الراقصين الداعمين له والغناء الذي يتدرب عليه.

لكن كان من الواضح أن النجم كان خارج الزمن مع راقصيه، ولم يتمكن من مجاراة طاقتهم تمامًا.

ارتدى جاكسون سترة من الحرير الأسود فوق قميص أبيض فضفاض وقميص، بالإضافة إلى بنطال أسود، وسحب شعره الأسود المجعد إلى شكل ذيل حصان في مؤخرة رقبته.

ويمكن رؤيته وهو يدفع شعره عن وجهه ويتحدث مع مدير المسرح قبل أن يمشي بتعب عبر المسرح.