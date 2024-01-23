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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علاقات قوية مع روسيا.. أستاذ علوم نووية: نشهد يوما تاريخا لمصر

صدى البلد

علق  الدكتور طارق حسين، أستاذ العلوم النووية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وقال طارق حسين في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"القيادة السياسية تعمل علي إنشاء جيل جديد من الشباب المصرين الذين يساهمون في إنشاء هذا الصرح العالمي، وهذا المشروع يساهم في تقليل البطالة، وتوفير فرص للعمل سواء للعمال أو المهندسين أو للإداريين".

 

وأضاف طارق حسين :" نشهد يوما تاريخا لمصر والمصريين  بسبب افتتاح محطة الضبعة للطاقة النووية، موضحا أن الدولة المصرية تعتمد في بناء الدولة الحديثة علي التخطيط وأن يكون هناك تعدد لمصادر الطاقة المستخدمة، وتكون كل المصادر صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

 

وأكمل الدكتور طارق حسين: "تربطنا بروسيا علاقات قوية في البحث العملي، وفي عام 2009 عندما كنت أترأس أكاديمية البحث العلمي وقعت اتفاقية مع المعهد الدولي، ويتدرب فيها شباب المصرين، وتوفير فرص لإجراء المشروعات، وتوفير كل الأجهزة وكل الخدمات تكون في خدمة الباحثين المصريين".

أستاذ مصر روسيا الضبعة اخبار التوك شو

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