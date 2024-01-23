نسبة سعادة العملاء 98%.. ريادة جمارك دبي في 2023 بالأرقام

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تشهد تعاظماً مستمراً لدورها كعاصمة عالمية للتجارة، ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد، لافتاً إلى أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تمثل خارطة طريق لتحقيق الريادة الإماراتية عالميا.

وفي هذا السياق، أفصح مصبح عن عدد من الإحصائيات التي تكشف عن الأداء المتميز لجمارك دبي خلال العام الماضي 2023، حيث أوضح أنها أجرت أكثر من 30.4 مليون عملية تخليص جمركية وهو العدد الأكبر في تاريخ المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأضاف أنه بهذا المعدل فقد سجل نموا بواقع 17.5% مقارنة مع 25.8 مليون معاملة في العام قبل الماضي 2022، مدفوعاً ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يواصل مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.

وأشار المسئول الإماراتي إلى أن نسبة سعادة العملاء بلغت 98% عن المعاملات الجمركية التي يتم تقديمها كخدمات إلكترونية وذكية على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، حيث يبلغ متوسط المعاملات الجمركية اليومية التي تنجزها برامج وأنظمة جمارك دبي 84 ألف معاملة.

وأوضح أن جمارك دبي تسعى إلى فتح قنوات وترسيخ العلاقات وتعزيزها مع شركاء دبي التجاريين واكتساب شركاء جدد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 برفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية في عام 2033، لافتاً إلى أن جمارك دبي عقدت العديد من الاجتماعات مع الشركاء والعملاء والجهات الدبلوماسية ومجالس الأعمال للدول كشركاء تجاريين وتم بحث أطر زيادة قيمة التبادل التجاري بما يصب في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لعام 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأفادت جمارك دبي، في تقريرها عن العام 2023، أنها أطلقت مشاريع وخدمات رقمية لتسريع العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي محور عالمي للتجارة، مؤكدة الحرص على المساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة.

ونوه إلى التصدي لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة لحماية المجتمع والاقتصاد، إذ نجحت دائرة جمارك دبي في تنفيذ 3748 محضر ضبط خلال العام الماضي 2023، و 1704 قضايا و2044 محضر جمركي، لافتة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع خطة الدائرة 2021 - 2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2023 نحو 333 حالة، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت نحو 73.4 مليون درهم، كما بلغ عدد عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة 122 عملية شملت نحو 694 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة في العام 2023 بإنجاز 131 ورشة عمل وفعالية توعوية بالملكية الفكرية شارك فيها 1618 شخصا من مختلف الفئات، كما تم تقييد 407 علامات تجارية و231 وكالة تجارية بالإضافة الى تسجيل 8 أصول معرفية لابتكارات الموظفين بجمارك دبي.

كما عززت جمارك دبي جهودها لتسهيل حركة السفر والسياحة في مطارات دبي، وتشمل الخدمات التي توفرها الدائرة العديد من التسهيلات النوعية لحركة السياح والمسافرين، ويهدف برنامج الإفصاح الذكي اختصار وقت عبور المسافرين عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

ونفذت جمارك دبي خلال العام الماضي 85 فعالية استفاد منها 31 ألف مستفيد، وبلغت نسبة الرضا عن الفعاليات المنفذة 90% وفقا لنتائج استطلاع يتم إجراؤه بعد كُل الفعالية.

ونفذت جمارك دبي مُمثلة بمركز التدريب الجمركي 3913 دورة تدريبية بنهاية عام 2023، ودربت 14317 موظفا، حيث بلغت عدد الساعات التدريبية لكل موظف 24 ساعة تدريبية، هذا بالإضافة إلى التدريب الذكي عبر المنصات التعليمية المختلفة والتي بلغت 40%.