بيان من الجيش السوداني بشأن اجتماع في القاهرة مع الدعم السريع

أصدر الجيش السوداني اليوم الثلاثاء بيانا بشأن حضور اجتماع مع ميليشيات الدعم السريع دعت إليه منظمة بروميدشن الفرنسية.

ونفى الجيش السوداني، في بيانه المشاركة في الاجتماع الذي كان متوقع عقده اليوم الثلاثاء في القاهرة، وبحسب الصفحة الرسمية للجيش السوداني، فقد تواترت ببعض وسائل الإعلام أنباء عن تلقي القوات المسلحة دعوة من منظمة بروميدشن الفرنسية للمشاركة في ورشة بالقاهرة تتعلق بدارفور مع الحركات الموقعة على إتفاق جوبا وممثلين لمليشيا آل دقلو الإرهابية.

وأضاف البيان "توضح القوات المسلحة أنها غير معنية بهذه الورشة ولم تتلقى أي دعوة رسمية تتعلق بهذه الفعالية ولم تسمع بها إلا من خلال الوسائط".

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق قطاعات كبيرة من الشعب السوداني، بحسب تقارير المنظمات الإغاثية والإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا استنكرت فيه فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد عدد من المسئولين السودانيين.