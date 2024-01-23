برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن نادي برشلونة يتابع عددا من نجوم منتخب مصر، أبرزهم زيزو وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: "كشافين نادي برشلونة تواجدوا في مباراة مصر والرأس الأخضر، من أجل متابعة أحمد سيد زيزو وإمام عاشور لاعبي المنتخب المصري، وقبل بدء المباراة تلقوا رسالة لمتابعة مدافع منتخب مصر الدولي محمد عبد المنعم.

تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين فيالجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه فيالدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع، إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.