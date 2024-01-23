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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن المفاعل الرابع بمحطة الضبعة: يوم استثنائي في تاريخ مصر

احمد موسي
احمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من عام 2011 تم إرسال أشخاص ليأخدوا أرض المفاعل النووي وبالفعل تم حضور هؤلاء الأشخاص لينسبوا هذه الأرض لملكيتهم والاستيلاء عليها، وتم عمل مظاهرات ليحصلوا على المحطة النووية.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج “على مسؤليتي” على قناة "صدى البلد" أن هؤلاء الأشخاص اعترضوا على بناء محطة نووية مطالبين بأخد هذه الأرض مدعين أنها ملكاً لهم، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص تم إرسالهم لأخد الأرض وعدم تمكن مصر من بناء المحطة النووية.


وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي وضع عينه على هذا الموضوع ورأى جميع الأحداث في عام 2011، وقرر إعادة أحياء مشروع المفاعل النووي واتجه لدولة روسيا الشقيقة التي تعمل على إعطاء مصر التكنولوجيا وتدرب المهندسين وعلماء لأنها تهتم بمصلحة مصر، في المقابل الأمريكان لا يعطون لك شيئا “الأمريكان مش عاوزينك تعمل.. اليوم استثنائي في تاريخنا”.

 

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