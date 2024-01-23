إبراهيم عيسى: استعادة لحظات يناير 2011 تجعلنا أكثر حرصا تجاه عدم تكرار الأخطاء

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه لابد من استعادة اللحظات الخاصة بشأن ثورة 25 يناير وقراءتها بشكل جاد وحقيقي، موضحا أن أسوء ما يحدث في مصر والوطن العربي أننا نكرر اخطاءنا بامتياز.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن استعادة هذه الأحداث "25 يناير" تجعلنا أكثر حرص تجاه عدم تكرار الاخطاء التي حدثت في الماضي.

ولفت ابراهيم عيسى، إلى أنه حصل على النص الرسمي والموثق لشهادته الموثقه في قضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مشددًا على أن قاضي المحكمة منحه هذا الشرف ووافق على حصوله على شهادته المكتوبة في 42 صفحة بخط اليد، وحصل على النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية ايضًا.