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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالشيوخ: بدء صب الخرسانة في مشروع الضبعة النووي قرار تاريخي

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن بدء الصبة الخرسانية في مشروع الضبعة النووبة من قبل الرئيس السيسي، ومشاركة الرئيس الروسي بوتين نقلة للمستقبل، ومشروع حيوي في مجال الطاقة سيكون له أثره البعيد على مستقبل الوطن وتأمين الإمدادات في مجال الطاقة.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية القرار الاستراتيجى بإحياء البرنامج النووى السلمى لمصر، والذي اتخذه الرئيس السيسي لتكون مصر بعد سنوات قليلة في مصاف الدول المنتجة للطاقة الكهربائية عن طريق المحطات النووية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الضبعة النووي سيساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويجنب تقلبات أسعار، كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والجمهورية الجديدة التي يتم تدشينها.

واختتم النائب احمد محسن ، أن بدء الصبة الخرسانية في مشروع الضبعة النووي قرار تاريخي يحسب للسيسي، ويؤمن احتياجات مصر من الطاقة في المستقبل، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.

الضبعة النووبة مشروع الضبعة النووبة السيسي

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