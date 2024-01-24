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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشعر بالصداع باستمرار .. تعرف على الأسباب والعلاج

الصداع
الصداع

الصداع هو حالة شائعة يمكن أن تكون مؤلمة وتؤثر على جودة الحياة. قد تكون هناك عدة أسباب للصداع وطرق مختلفة للعلاج والوقاية. هنا نظرة عامة على الموضوع،بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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أسباب الصداع

الصداع النصفي: واحدة من أنواع الصداع الأكثر شيوعًا، ويمكن أن يصاحبه ألم حاد ونبضات في الجانب الواحد من الرأس، وقد يترافق مع أعراض أخرى مثل الغثيان والتقيؤ والحساسية للضوء والضوضاء.
الصداع التوتري: وهو نوع آخر شائع يتسبب في ضغط أو عصبية في منطقة الرأس والعنق، ويمكن أن يكون بسبب التوتر العاطفي أو الضغوط الحياتية.
الصداع العنقودي: يعتبر نادرًا ويتسبب في آلام شديدة ومتكررة في جانب واحد من الرأس، وقد يترافق مع أعراض أخرى مثل احمرار العين واحتقان الأنف.
الصداع الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية: يمكن أن يحدث الصداع نتيجة التهاب الجيوب الأنفية واحتقانها، وقد يصاحبه ألم في منطقة الجبين والوجه.
الصداع الناجم عن العين: بعض المشاكل البصرية مثل النظر القريب أو البعيد غير المناسب يمكن أن تسبب صداعًا.


علاج الصداع 

تعتمد طرق العلاج على نوع الصداع وشدته وتأثيره على الحياة اليومية، قد تشمل الخيارات التالية:

تناول الأدوية المسكنة للصداع مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين.
تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، مثل مضادات الاكتئاب أو مثبطات بيتا للتحكم في الصداع المزمن.
العلاج الوقائي للصداع المزمن، مثل استخدام أدوية مثبطات الكالسيوم أو مضادات الاكتئاب المستمرة.
العلاج البديل، مثل التدليك، والعلاج الطبيعي، والعلاج بالحرارة أو البرد.

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