أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرى طول أمد الحرب على غزة لهذا السبب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخب في نوفمبر عام 2022، ويرى أنه سيستمر حتى نوفمبر 2026، لأن لديه ائتلافا قويا بغض النظر عن كل ما يرى من إرهاصات بشكل أو بآخر.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "نتنياهو" لديه ائتلاف متماسك وحزب الليكود حتى الآن لا يسمع إلا بعض الهمهمات الخفيفة حول إحداث ترتيبات داخلية به، ولكن الليكود كحزب هو أنشأه نتنياهو في 2004 وهو حزب جماعات مصالح بكل معنى الكلمة.

ولفت أن هذا الائتلاف المكون من 5 أحزاب يمنية هي متماسكة بشكل أو بآخر، وبالتالي حتى وإن خرج من ائتلاف الحرب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس فهذا يعني أن نتنياهو سيستمر، والذي يرى أنه إذا حقق أهدافه في غزة، قد يعود مرة أخرى ليتصدر المشهد، وأنه قد حقق انتصارا لدولة الاحتلال.

وأوضح أن "نتنياهو" يرى أنه كلما طال أمد الحرب وحقق انتصارات، كلما كانت له فرصة بأن يعود للمشهد منتخبا.