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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجلسة مجلس الأمن.. لافروف يطالب ببيان رئاسي لوقف إطلاق النار في غزة

لافروف
لافروف

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، ببيان رئاسي من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والذي عارضته واشنطن.

وأهاب لافروف، بمجلس الأمن ألا يؤجل مسألة إنشاء دولة فلسطينية فلا بديل عن الإطار الدولي القائم لذلك.

وقال لافروف إن المطلوب هو مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية، مضيفاً أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يحصل إلا بحلول جماعية في المنطقة.

وأكد أن موسكو تسمع كلاما عن "اليوم التالي للحرب" دون النظر للأوضاع المأساوية حاليًّا للفلسطينيين، مؤكداً أن الدول الغربية عطّلت الجهود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب لافروف، بالإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن التطورات على حدود لبنان خطيرة وهي لم تبدأ بين عشية وضحاها.

وقال إنه يجب تقويض أي محاولة لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة.

وأضاف لافروف، أن عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة غير مسبوق في أي صراع آخر.

وقال إن البنية التحتية في قطاع غزة دُمّرَت ويتزايد خطر انتشار الأمراض في قطاع غزة، مضيفاً أن 80% من سكان القطاع باتوا نازحين.

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