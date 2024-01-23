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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترفض إنشاء إسرائيل منطقة عازلة داخل غزة على طول ممر فيلادلفيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على ما عبر عنه المسؤولون الإسرائيليون بالحاجة إلى إنشاء منطقة عازلة داخل غزة على طول ممر فيلادلفيا. 

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية، خلال زيارته لنيجيريا: “إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية... فهذا شيء مختلف.. ولكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم في تكوين أراضي غزة، فقد كنا واضحين، ونظل واضحين بشأن عدم التعدي على أراضيها”.

وأصدر البيت الأبيض بيانا مماثلا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عندما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه “لم يتغير شيء بشأن وجهة نظرنا.. لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال، ولن ندعم ذلك.. لقد كنا واضحين ومتسقين للغاية في العلن وفي السر”.

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