وزير الخارجية الفلسطيني: العدوان على غزة أسقط آلاف الضحايا

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أنه لا مكان آمن في مناطق الأونروا بقطاع غزة، وأن عددا من الأرواح لا يحصى أزهق، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، "لا يحرك نتنياهو إلا سعيه السياسي، وإسرائيل تنكر وجود الفلسطينيين".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، "لا خيارات لدينا سوى مواجهة الإبادة، واخترنا مسار السلام وتحق لنا الحرية".

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني، "حلمنا الحرية والكرامة في أرض أجدادنا، وآن الأوان للدعوة لمؤتمر لتنفيذ القرارات الدولية".

وأكمل وزير الخارجية الفلسطيني "العدوان الإسرائيلي أسقط آلاف الضحايا الأبرياء، ويؤدي لانتشار المجاعة في غزة"، مؤكدا "لا يوجد مكان آمن في غزة من عدوان الاحتلال".